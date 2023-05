Wax e Angelina Mango dopo Amici 22 faranno un duetto? Intervistato da FanPage, il trapper ha parlato dei suoi progetti dopo l’uscita dal talent, compresa la possibilità di cantare con l’amica.

Un duetto con Angelina? Gliel’ho sempre detto anche io, infatti avremmo dovuto farlo. A me farebbe veramente piacere. Sì, secondo me è possibile. Molto possibile, direi possibilissimo.

Wax ha svelato come si sente fuori da Amici 22:

Mi sento esattamente fresco e pimpante. All’inizio ero un po’ scombussolato perché cambi una realtà che hai vissuto per nove mesi. Per esempio, durante il viaggio da Roma a Milano, mentre ero in auto con l’autista, ci siamo fermati all’autogrill e già prendere i soldi dal portafoglio per pagare mi ha fatto strano, anche perché non lo facevo da mesi.