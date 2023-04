Wax e Angelina di Amici 22 stanno insieme? Nelle ultime settimane il dubbio si è insinuato tra i fan del talent show che hanno sperato ardentemente che tra i due cantanti del programma possa essere nato del tenero. Alcuni indizi erano emersi nel corso dei vari daytime. Maria De Filippi però, nell’ultimo serale è intervenuta facendo chiarezza.

Wax e Angelina stanno insieme? Parla Maria De Filippi

Nel corso della settima puntata di Amici 22, la conduttrice è intervenuta proprio durante la prima prova della terza manche, quando entrambi i cantanti si sono sfidati sulle note di Ancora. A vincere è stata Angelina Mango ed in quel caso Wax aveva replicato: “Se ha vinto lei ho vinto anche io”. Arisa ha puntato l’accento proprio su questo aspetto, ma Maria De Filippi ha voluto fare prontamente chiarezza:

Vorrei togliere ogni dubbio. Non c’è amore, c’è solo amicizia, punto. Per loro è importante e anche per me. Togliamo i dubbi.