Annalisa, proprio di recente, ha commentato la vittoria di Virginio Simonelli del 2011 (lei si è classificata in seconda posizione) ad Amici di Maria. A distanza di alcuni giorni, l’ex volto di Tale e Quale Show sembrerebbe averle risposto lanciando – pure – una frecciatina.

Essere Artisti è una cosa difficile e richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa “tanto divertire”. Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo.