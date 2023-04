Annalisa Scarrone, a distanza di moltissimi anni dal secondo posto ad Amici di Maria, torna sull’argomento intervistata dal Corriere della Sera dopo la pubblicazione di Mon Amour e in attesa del suo primo Forum di Assago il prossimo 4 novembre.

All’epoca dei fatti ha vinto Virginio e, proprio sul televoto Annalisa ha espresso il suo punto di vista:

La Scarrone, di seguito, parla del significato di Mon Amour:

Parlo di un amore finito ma in tutte le mie canzoni ci sono diversi strati di profondità. Si può trattare della fine di una relazione e di quello che succede dopo una delusione sentimentale. Ma vale per tutto.

Anche per la vita in generale, per un progetto in cui riponi energia, fiducia e volontà e poi le aspettative rimangono completamente deluse. Sono i cicli della vita. Fallimento. Ripartenza. Altra delusione. Cambiamento. Evoluzione. Un ciclo che si ripete.

È una canzone autobiografica? Sì. Come tutte le cose che faccio perché non sono in grado di cantare cose che non mi appartengono, che non raccontano il mio vissuto.