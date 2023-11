Veronica Peparini e Andreas Muller starebbero per diventare genitori. E’ questa l’insistente indiscrezione che circola da diversi giorni, esattamente dopo l’annuncio della loro ospitata a Verissimo, in programma per questo pomeriggio. Ma davvero la nota coreografa ed ex protagonista di Amici è incinta del giovane ballerino?

Veronica Peparini e Andreas Muller presto genitori genitori?

Nelle anticipazioni ufficiali del programma, in riferimento all’ospitata di Veronica Peparini e Andreas Muller emerge un dettaglio che non è passato inosservato. “Uniti nel lavoro e nella vita grazie ad “Amici” di Maria De Filippi: a Verissimo la splendida storia e il momento magico di Veronica Peparini e Andrea Muller”, si legge nel comunicato speciale.

Quel “momento magico” potrebbe forse essere legato alla presunta gravidanza della coreografa? Sicuramente la notizia ha fatto sorgere ed accrescere numerose aspettative rispetto alla presenza in studio dei due ballerini conosciutisi ad Amici.

Da qui una speculazione sempre più insistente che si è gonfiata ulteriormente in seguito alle parole della stessa Peparini che, condividendo il post di Verissimo ha anticipato, in riferimento alla loro intervista: “Da non perdere”.

Ci sarebbero poi le foto di un pancino sospetto postate dalla stessa Veronica e quella segnalazione giunta alle colleghe di IsaeChia che confermerebbe la gravidanza. Deianira Marzano, poi, pur non facendo il nome della coreografa, ha annunciato addirittura l’arrivo di due gemelli.

Questo pomeriggio scopriremo la verità: Veronica Peparini è davvero incinta? Se così fosse per lei sarebbe il terzo figlio dopo i due avuti dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli, mentre per Andreas si tratterebbe della sua prima esperienza nel ruolo di genitore.