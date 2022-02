E’ davvero finita tra Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini al quale è legata da 15 anni? Il gossip è stato lanciato dal settimanale Diva e Donna che rende nota l’indiscrezione secondo la quale l’amore tra i due, da tempo in crisi, sarebbe ormai giunto al capolinea.

Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini: fine di un amore?

Secondo il settimanale, la conferma della fine della storia d’amore tra Vanessa Incontrada ed il compagno Rossano Laurini sarebbe giunta proprio dai loro profili social.

Entrambi avrebbero smesso di postare foto insieme, limitandosi a pubblicare singolarmente qualche scatto con il figlio Isal, nato 13 anni fa. Qualcuno inoltre avrebbe intravisto un velo di malinconia nei post della Incontrada, tra cui uno degli ultimi: “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”.

Stando alla ricostruzione di Diva e Donna, Vanessa e Rossano, mai sposati, sarebbero in crisi da un paio di anni. Pare nel dettaglio che tutto sarebbe iniziato a vacillare durante il primo lockdown, come accaduto per molte coppie. I due avrebbero tentato invano di rimettere insieme i pezzi, fino alla rottura definitiva.