Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avevano affidato ad una nota Ansa la notizia sulla fine della loro storia d’amore. Nelle passate ore però, l’ex marito della showgirl svizzera ha rotto il silenzio e per la prima volta ha parlato della separazione da Michelle Hunziker in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Tomaso Trussardi interviene dopo la separazione da Michelle Hunziker

L’imprenditore Tomaso Trussardi al quotidiano Corriere della Sera si è detto tutt’altro che felice, così come l’ex moglie, ed ha spiegato però di essere stata una scelta quasi obbligata, “per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme”.

Tomaso ha svelato chi gli è stato vicino nel momento più difficile della separazione:

Gli amici si vedono nel momento del bisogno e di getto direi Odino, il mio levriero. Ma in realtà ho delle persone su cui posso contare: sono le stesse di 20 anni fa, molti di Bergamo, oltre a persone nuove che mi piacciono e che ho conosciuto attraverso la passione per i motori.

Trussardi ha confermato l’intenzione di proseguire con rispetto, amore ed amicizia il percorso di crescita delle loro bambine:

E così sarà. Mi piacciono le case piene, quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci. Sia da una parte che dall’altra c’è totale apertura: le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio. Detto questo non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena.

L’ex di Michelle Hunziker ha parlato di quel terzo figlio voluto ma mai arrivato, “senza rammarico”. In merito al suo rapporto con Aurora Ramazzotti, la figlia maggiore di Michelle, ha spiegato:

Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo.

Tuttavia ha smentito che la crisi con la Hunziker sia nata durante il periodo del lockdown. In merito a Eros Ramazzotti ha invece commentato:

È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”.

Ciò che più gli dà fastidio in questo momento, spiega, sono le voci sui loro presunti e “improbabili” tradimenti sui quali dice: “non ce ne sono stati”.