“Ci separiamo”: finisce la favola di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

E’ finita la favola d’amore di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, con una nota affidata all’agenzia di stampa Ansa e che annuncia, dopo 10 anni, la separazione. Così l’ormai ex coppia ha ufficializzato la fine della loro relazione, dopo le numerose ed insistenti voci di una crisi in corso da qualche tempo. Adesso però arriva la conferma da parte dei diretti interessati che spazza via ogni ulteriore gossip.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano

Una separazione a quanto pare ben ponderata e consensuale, quella tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sancita con un comunicato affidato all’Ansa, molto breve ma diretto, nel quale si legge:

Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia.

Nessun ulteriore dettaglio, come annunciato, anche attraverso i rispettivi social che per l’occasione sono muti. La coppia era sposata dal 2014 e proprio per annunciare la separazione ha scelto di puntare su uno strumento usato ormai da numerose celebrità, ovvero un comunicato condiviso. Una scelta fatta per tutelare innanzitutto le loro figlie, Sole e Celeste, di 9 e 7 anni, che come spiega il Corriere della Sera continueranno a vivere con mamma Michelle.

La loro storia

La storia d’amore tra Michelle e Tomaso è durata 10 anni. Nata con un colpo di fulmine al Ristorante Trussardi Alla Scala, di proprietà di Tomaso Trussardi, i due erano convolati a nozze con un matrimonio celebrato al Palazzo della Ragione di Bergamo il 10 ottobre del 2014.

Ignoti i motivi della crisi che avrebbe poi portato alla separazione ma già da qualche tempo i follower avevano notato un allontanamento social della coppia, a partire dalle recenti vacanze natalizie che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno trascorso separati.

Per la conduttrice si tratta della seconda separazione dopo quella da Eros Ramazzotti, padre di Aurora. Per Tomaso Trussardi, invece, si è trattato del primo matrimonio.

Foto: Instagram Tomaso Trussardi