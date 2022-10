Francesco Totti e Ilary Blasi, al via la battaglia legale per la separazione. In attesa che una delle parti presenti il ricorso per la giudiziale, la prima data da segnare è quella del 14 ottobre 2022, quando si svolgerà l’udienza preliminare davanti al giudice civile per decidere delle ormai celeberrime borsette di Ilary sparite dalla villa dell’Eur (dopo la presunta sparizione dei Rolex). Adesso però la conduttrice le rivorrebbe indietro.

Totti e Ilary, c’è la prima udienza: ormai è guerra aperta

Dopo la sparizione dei preziosi Rolex portati via dalla cassetta di sicurezza, Totti avrebbe preso le costose borsette di Ilary come “pegno” sperando di poter risolvere la faccenda con un baratto. L’ex Capitano della Roma nell’intervista al Corriere della Sera, più o meno divertito aveva spiegato di aver sottratto le borsette “sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso”, dopo che, sempre a suo dire, l’ex moglie e l’ex suocero gli avrebbero sottratto i suoi costosi orologi. Ecco cosa scrive oggi il Corsera:

Probabilmente il Capitano — che già due anni fa smarrì un Rolex Daytona d’acciaio con incise due «C» (come Cristian e Chanel) — pensava che almeno questo contenzioso si potesse risolvere quasi amichevolmente.

Le speranze però sarebbero state vane: nei giorni scorsi l’avvocato della conduttrice aveva presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso per riavere indietro le borse e tra pochi giorni il giudice prenderà il caso in esame. I legali di Totti, di contro, sperano di poter tornare in possesso dei Rolex e secondo il quotidiano pare che a breve presenteranno un analogo ricorso per poter riavere indietro la ricca collezione.

Ilary intanto si diverte prendendosi beffa dell’ex marito, come si può notare nel video in apertura di qualche giorno fa.