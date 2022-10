Ilary Blasi, colpo basso a Francesco Totti: cosa c’entrano i Rolex? – VIDEO

Mentre circolano le prime foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme, durante la prima festa di compleanno in vent’anni senza Ilary Blasi, quest’ultima via social si fa notare con una frecciatina all’ex marito il suo totale distacco. Un vero e proprio colpo basso che non è passato indifferente.

Ilary Blasi, colpo basso a Francesco Totti: il video social con i Rolex

Ilary Blasi ha tirato in ballo i famosi Rolex. La conduttrice Mediaset si è ripresa mentre è in strada, proprio davanti ad un negozio di Rolex taggando Francesca Manzini, sua imitatrice a Striscia la Notizia e Francesco Totti.

Ilary strizza l’occhio in camera e fa il gesto della mano che arraffa. Un gesto inequivocabile, con il tag che fa molto più rumore del resto e la chiara intenzione di lavare ormai i panni sporchi pubblicamente e non più in famiglia.

Il video che trovate in apertura di articolo rappresenta un nuovo capitolo di quella che sembra l’infinita soap tra Ilary e Totti, ma cosa c’entrano esattamente i Rolex nella Story? Il riferimento è alla famosa intervista di qualche settimana fa che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera e nella quale accusa la ex moglie non solo di tradimenti ma anche di avergli portato via la figlia e gli orologi:

Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto.

E adesso arriva la frecciatina definitiva.