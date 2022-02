Il gossip che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi non si ferma. Dopo i numerosi nomi emersi, salta fuori pure Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti che avrebbe presentato Noemi Bocchi all’ex calciatore.

Francesco Totti e Ilary Blasi, spunta la versione di Alex Nuccetelli

Secondo Dagospia, sarebbe stato proprio Alex Nuccetelli a fare conoscere Francesco e Noemi Bocchi. Tra i due sarebbe nato un flirt che andrebbe avanti ormai da diversi mesi.

Ma non finisce qui.

Totti e la presunta nuova fiamma sarebbero stati intercettati in un ristorante ai Parioli per San Valentino, tra coccole e rose rosse (13 per l’esattezza).

Nuccetelli, contattato da Il Messaggero, ha vuotato il sacco “alimentando” – inconsapevolmente – il gossip:

Conosco Noemi da quando è una ragazzina, ma non l’ho presentata io a Francesco. Ilary? La conoscevo da quando era bambina, abitava nel mio quartiere, a Monteverde. Stanno insieme da vent’ anni, non ho conosciuto coppie idilliache e loro sono come tutti noi.

L’ex della Mosetti ha aggiunto:

Dico questo: possono essere terze persone a decidere la fine di un matrimonio? Ma se lui volesse avere altre relazioni e anche lei ne volesse avere ed entrambi decidessero di continuare a stare insieme, chi è può dire che non deve essere così? Io non giurerei mai su mia figlia che si sono portati rispetto per vent’ anni, per quello che vedo e per come va il mondo, loro non sono migliori di altre coppie, vivono con tantissime pressioni, con mille tentazioni però se volessero continuare la loro storia a prescindere credo sia un loro diritto.