Ilary Blasi e Francesco Totti, spuntano i nomi delle presunte nuove fiamme

Sono giorni che tutti i media parlano della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nonostante la smentita dell’ex calciatore (considerata tiepida da moltissime fonti di stampa, video in apertura), Il Corriere della Sera prosegue la sua “indagine”.

Il sito Dagospia insiste: Noemi Bocchi e il sempiterno Capitano giallorosso si frequenterebbero da mesi. Qualcuno li avrebbe visti scambiarsi effusioni in un ristorante dei Parioli. Per San Valentino lui le avrebbe inviato 13 rose rosse. A presentarli sarebbe stato il pr e body builder Alex Nuccetelli (ex marito di Antonella Mosetti), lo stesso che venti anni fa fece da Cupido tra la letterina Ilary e il numero 10 della Roma.

In effetti Noemi è sua amica su Facebook. E Totti lo segue su Instagram. Questo Nuccetelli poi era nella lista dei prossimi naufraghi all’Isola dei Famosi (condotto da chi? Ma da Ilary), all’ultimo però è stato scartato senza appello.