Tale e Quale Show torna da settembre 2023 con un bel cast rinnovato ricco – a quanto pare – di volti che hanno partecipato al Grande Fratello Vip, ecco di chi si tratta.

Proprio TVBlog, alcune settimane fa, aveva svelato alcuni nomi di ex concorrenti del Grande Fratello Vip (e non solo) che avrebbero sostenuto il provino:

Secondo quanto ci risulta, infatti, tra i provinati ci sarebbero Federico Fashion Style, Manila Nazzaro, Pamela Prati, Nadia Rinaldi, le sorelle Selassiè, Patrizia Pellegrino e Rosanna Banfi. Alcuni di questi profili sono già stati vagliati negli scorsi anni. Per esempio le principesse Jessica, Lulú e Clarissa Selassié, già viste al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, sembravano ad un passo dalla partecipazione nella scorsa edizione. Poi però non se ne fece nulla. Sarà, dunque, questo l’anno buono per le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè?

La stessa domanda potrebbe essere posta facendo riferimento a Manila Nazzaro, anche lei ex Grande Fratello Vip. La conduttrice radiofonica (attualmente lavora a Rai Radio Tutta Italiana) ed ex Miss Italia ha provato già qualche anno fa a diventare una delle protagoniste di Tale e quale show, senza fortuna.