Cosa significa il misterioso sottotitolo di Ciao Darwin 2023? La scritta “Giovanni 8.7” accompagna il titolo del programma di Paolo Bonolis, in onda su Canale 5 con la sua nuova (e nona) edizione. Ma a cosa fa riferimento? Come qualunque avrà intuito sin da subito, il riferimento è al versetto di un Vangelo.

Sottotitolo Ciao Darwin 2023, Giovanni 8.7: il significato

“Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”. Questo celebre passaggio del vangelo secondo Giovanni risuonerà come un mantra nella prossima edizione di Ciao Darwin, la nona per l’esattezza, in onda su Canale 5 da stasera 24 novembre.

Nel logo di Ciao Darwin è impossibile non notare il sottotitolo, un chiaro riferimento a Giovanni 8.7, il versetto del vangelo menzionato.

La frase “chi è senza peccato scagli la prima pietra” assume un significato particolare se associata a un programma come Ciao Darwin, noto per la sua audacia nel mettere in discussione i confini della morale e del costume, nel tentativo di stimolare quel senso di pregiudizio radicato nella coscienza collettiva. Nonostante le critiche ricevute nel corso degli anni, questa audacia è sempre stata al tempo stesso l’ingrediente segreto del successo di uno show che, nonostante il trascorrere del tempo, non sembra perdere il suo fascino.

A spiegare il vero significato del sottotitolo di Ciao Darwin 2023 ci ha pensato lo stesso padrone di casa tra le pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni: