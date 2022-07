Quasi tutto pronto per il debutto musicale delle sorelle Selassiè. Jessica, Lulù e Clarissa, prima di approdare a Tale e Quale Show, hanno un asso nella manica: il primo singolo insieme.

Il progetto è work in progress ma la notizia è ufficiale, le sorelle Selassiè stanno proponendo alle case discografiche un progetto musicale che le vede coinvolte in prima persona. – si legge su thepipol_music – Ebbene sì: Lulù, Clarissa e Jessica hanno un singolo pronto da far esplodere. Noi come sempre vi terremo aggiornati.

Proprio di recente, delle princess ha parlato anche Patrizia Pellegrino, affermando di non avere superato il provino di Tale e Quale Show:

Se mi hanno presa per Tale e Quale Show? Purtroppo no! Incrociamo le dita per l’anno prossimo, ritenterò! Mai fermarsi… Sono ragazze giovani e promettenti. Tutte e tre forti e con grandi personalità… auguro a loro tantissimo successo, sul serio. Non ci siamo più sentite con loro, non so come mai, ci siamo perse un po’ di vista… ognuno ha i suoi impegni. Io sono una girandolona, loro peggio di me quindi può capitare, no?