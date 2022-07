Patrizia Pellegrino ha svelato di non aver superato i provini di Tale e Quale Show che andrà in onda da settembre sulla rete ammiraglia di Casa Rai. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di parlare pure delle sorelle Selassiè che invece, salvo colpi di scena, ne faranno parte.

Patrizia Pellegrino parla della sorelle Selassiè a Tale e Quale Show

“Se mi hanno presa per Tale e Quale Show? Purtroppo no! Incrociamo le dita per l’anno prossimo, ritenterò! Mai fermarsi…”, ha scritto Patrizia Pellegrino rispondendo alle domande dei follower su Instagram.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato pure delle sorelle Selassiè raccontando se le sente ancora:

Sono ragazze giovani e promettenti. Tutte e tre forti e con grandi personalità… auguro a loro tantissimo successo, sul serio. Non ci siamo più sentite con loro, non so come mai, ci siamo perse un po’ di vista… ognuno ha i suoi impegni. Io sono una girandolona, loro peggio di me quindi può capitare, no?