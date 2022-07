Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip: la lista dei 21 nomi, ultime notizie

All’inizio del Grande Fratello Vip 7 mancano poco più di due mesi. Dopo l’ufficializzazione delle due opinioniste, i fari sono tutti puntati sul cast di concorrenti verso l’ingresso.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip: la lista dei 21 nomi

Tra gli ultimi nomi emersi c’è quello di Giovanni Ciacci, più volte menzionato anche durante le passate edizioni. Signorini, in questi giorni ha diffuso anche un indizio, facendo ipotizzare un ritorno in Casa per Pamela Prati (protagonista della prima edizione).

Secondo Deianira Marzano non si tratterebbe della Prati bensì di Elenoire Ferruzzi. Ed intanto i nomi emersi salgono a quota 21 (a seguire la lista ed in grassetto quelli più attendibili).

Dalla lista di nomi abbiamo tolto Brenda Asnicar (che ha smentito su Twitter), Federico Fashion Style (sparito dai radar e verso un nuovo programma con Adriana Volpe), Manuela Arcuri (smentita in più d’una occasione) e Giulio Raselli.

I possibili ventuno nomi verso il GF Vip

Alvaro Vitali Antonella Ferrari Antonella Fiordalisi Antonino Spinalbese Antonio Razzi Asia Gianese Carolina Marconi Chadia Rodriguez Charlie Gnocchi Elenoire Ferruzzi Evelina Sgarbi Fiordaliso Gegia Gigliola Cinquetti Giovanni Ciacci Guendalina Canessa Leonardo Tumiotto Max Felicitas Pamela Prati Patrizia Groppelli Rita Dalla Chiesa