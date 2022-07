Alfonso Signorini, proprio in queste ore, ha condiviso uno smalto rosso dimenticato sul taxi, raccontando che si trattava del secondo indizio in merito alla nuova concorrente verso la Casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: la seconda concorrente non è Pamela Prati?

Naturalmente il taxi in questione ci ha fatto pensare ad un solo nome: Pamela Prati. Eppure, secondo Deianira Marzano, potrebbe trattarsi di un altro personaggio visibilmente discusso.

In base alle indiscrezioni dell’esperta di gossip, l’indizio potrebbe fare riferimento ad Elenoire Ferruzzi.



A luglio 2021, Eleonoire era stata dimessa dall’ospedale dopo un lungo ricovero durato circa quattro mesi per via del Covid:

Questa è la mia prima foto post Covid, dopo che la morte è venuta a trovarmi in rianimazione svariate volte. Sento il caldo, il sole, il vento… ho voglia di innamorarmi perché sono risorta dove non avevo scampo.

Non finirò mai di ringraziare per tutto il resto della mia vita tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale sacco di Milano, E tutti i medici infermieri ovviamente del reparto pneumologia dell’ospedale Sacco, grazie per avermi salvato la vita con rispetto e dedizione.