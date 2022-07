Pamela Prati è stata tra le protagoniste indiscusse della prima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il matrimonio fake con Mark Caltagirone, la ex showgirl del Bagaglino sarebbe pronta a tornare nella Casa più spiata d’Italia.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip, spunta Pamela Prati

Alfonso Signorini, proprio in queste ore, ha condiviso un indizio sul possibile secondo volto che dovrebbe entrare nella Casa dopo la risoluzione del rebus su Chadia Rodriguez: chi è la concorrente che ha dimenticato nel taxi uno smalto rosso fuoco?

Tra i commenti salta fuori un solo nome: Pamela Prati.

Vi ricordate per quale motivo? Impossibile da dimenticare! Dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia, la Prati esordì con un mitico: “Chiamatemi un taxi” diventato un vero tormentone.

Della possibilità di rivederla si era vociferato già alcuni mesi addietro, parlando anche di alcune “problemini” legali per via di alcune denunce che Pamela aveva fatto proprio nei confronti di Mediaset e Barbara d’Urso così come scriveva Davide Maggio:

La Prati, infatti, ha querelato l’azienda e Barbara D’Urso per l’affaire Mark Caltagirone e, conseguentemente, bisognerebbe prima trovare un accordo che metta un punto alle vicende legali perché possa riaprirsi per lei la porta rossa di Cinecittà.

I possibili venti nomi verso il GF Vip

Alvaro Vitali

Antonella Ferrari

Antonella Fiordalisi

Antonino Spinalbese

Antonio Razzi

Asia Gianese

Carolina Marconi

Chadia Rodriguez

Charlie Gnocchi

Evelina Sgarbi

Fiordaliso

Gegia

Gigliola Cinquetti

Guendalina Canessa

Leonardo Tumiotto

Max Felicitas

Pamela Prati

Patrizia Groppelli

Rita Dalla Chiesa

Vera Gemma e Jeda Fidal