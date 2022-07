Una relazione lunga e solida quella tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, iniziata nel 1997 e culminata nel 2022 con il loro matrimonio. Tre figli ed un rapporto senza ombre, almeno fino a pochi giorni fa, quando è bastata una frase dell’opinionista del GF Vip a far alimentare qualche sospetto ed il dubbio di una presunta crisi in atto.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: nessuna crisi in atto

Sonia Bruganelli attraverso il suo profilo Twitter nei giorni scorsi aveva fatto cadere un po’ di certezze rispetto al suo solido rapporto con il marito Paolo Bonolis. “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”, aveva twittato.

Inevitabilmente la frase aveva sollevato dei dubbi su una presunta crisi coniugale e il gossip si era rapidamente diffuso, seppur senza prove concrete, raggiungendo evidentemente anche la coppia che con un video ha recentemente messo a tacere sul nascere le false voci.

A conferma del fatto che non vi sia alcuna crisi in atto tra Sonia Bruganelli e Bonolis, un video che ritrae la coppia felicemente in vacanza a Formentera, meta preferita per le loro ferie estive, insieme ad alcuni amici.

Una loro amica ha condiviso tra le sue Instagram Stories un video in cui Sonia e Paolo si scatenano sulle note di una canzone. La Bruganelli ha poi pensato di condividere il video in questione direttamente sul suo profilo Instagram commentando: “Life in Formentera 2.0, that’s life”. Un modo per spegnere definitivamente il gossip?