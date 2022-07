Adriana Volpe “fuori” dal GF Vip, il pubblico mormora: Sonia Bruganelli non piace

E’ inutile girarci troppo intorno: Sonia Bruganelli non piace al pubblico del Grande Fratello Vip. Lo scorso anno, il dualismo che la vedeva protagonista con Adriana Volpe, andava sempre ad appannaggio di quest’ultima, più pacata e conciliante.

Eppure, nonostante l’apprezzamento del pubblico, per chissà quali strategie “dietro le quinte”, Sonia Bruganelli è stata confermata ancora una volta e Adriana Volpe invece no.

Il pubblico rumoreggia, e non soltanto quello social. Sulla pagina ufficiale del GF Vip, dopo la conferma della Bruganelli, una pioggia di commenti contrariati ha riempito il post, tra coloro che non l’apprezzano e altri che chiedevano a gran voce di far tornare Adriana Volpe.

Personalmente, credo che per essere un personaggio “divisivo” come la Bruganelli si ritiene, occorrano delle armi di cui lei, ad oggi, mi risulta poco preparata.

Per intenderci, io quando immagino un personaggio “divisivo” mi vengono in mente volti come Selvaggia Lucarelli oppure Francesca Fagnani o Francesca Barra: avete capito cosa intendo?

Ed intanto, Adriana ha ringraziato il pubblico per l’affetto ricevuto. Condividendo un articolo di un sito web, ha aggiunto: “Grazie per l’affetto che mi dimostrate sempre”.

In sintesi? Gli addetti ai lavori potranno pure essere dalla parte della Bruganelli ma il pubblico pare essersi schiarato dalla parte opposta.