Pamela Petrarolo, ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha svelato un retroscena sulla sua partecipazione (saltata) al Grande Fratello Vip.

Dovevo entrare al Gf Vip prima de L’Isola dei Famosi. Sono sempre stata una fan, mi era stato proposto più volte, per l’edizione appena conclusa ho fatto tutto, anche il colloquio con Signorini, sembrava fatta, il problema è che avevo Futura molto piccola, stavo allattando e non me la sono sentita.

Anche loro si sono creati il problema che poteva essere molto difficoltoso per me , erano molto dispiaciuti. Diciamo che se mi fosse capitato in un momento in cui non avevo una bambina così piccola lo avrei fatto a mani basse. Alfonso lo sa perfettamente quanto desiderio ho di fare il Grande Fratello Vip. Magari potrebbe esserci un’idea di entrare in corsa anche lì.