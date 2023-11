Simone Galluzzo assente nella puntata di Amici 23 registrata il 9 novembre: per quale motivo? Il ballerino non è stato coinvolto nelle sfide perché è stato messo in pausa dalla sua squadra, ecco tutti i dettagli.

Amici 23, Simone Galluzzo assente: ecco per quale motivo

Il motivo dietro la pausa di Simone è che le sue performance non hanno dato i risultati sperati, e nelle ultime puntate è finito in coda alla classifica. Dopo aver manifestato disaccordo sui risultati, ha ricevuto una ramanzina da parte di Alessandra Celentano:

Chi sei per dire che non sei d’accordo con la classifica? Non sei un professionista, un coreografo o un ballerino.

Emanuel Lo ha preso la decisione di mettere in pausa la maglia di Simone dopo aver valutato i risultati del ballerino:

Se devi dire una cosa, digliela in faccia. Non sei d’accordo con il giudizio di una professionista? Invece di iniziare a chiederti “cosa sta succedendo?”, dici che ti rode. Hai risolto qualcosa? Te la sospendo la maglia perché ho bisogno di capire e riflettere. Abbiamo già parlato di alcune cose, devo pensare al tuo percorso all’interno della scuola.

La sua assenza nella puntata di Amici 23 in onda il 12 novembre, quindi, è una conseguenza diretta di questa decisione presa dalla sua squadra.

Simone Galluzzo nella scuola di Amici 23 non sta passando un momento sereno. Dopo la sospensione della maglia, ha confessato ai suoi compagni di scuola di “stare male”:

Sto malissimo per quello che mi ha detto Emanuel. Mi do altro tempo, poi se vedo che non riesco a continuare..perché finora non sento di aver dato tutto me stesso. Ci ho provato. Voglio vedere quanto reggo ancora. Questa settimana mi hanno detto che ho lavorato bene, poi arriva la puntata e ti crolla tutto addosso.