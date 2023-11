Amici 23 da record per Holden. Il lancio degli inediti è come un mega check-in per i cantanti, un modo per capire la reazione del pubblico. “Dimmi che non è un addio” è letteralmente esploso superando i 160k stream in 20 ore.

Amici 23, Holden da record: miglior debutto di sempre

Proprio per questo motivo, il singolo di Holden è diventato il debutto migliore della storia del talent. “Mi sento male. Non avrei mai pensato così tanto…E’ un risultato enorme, non so cosa dire davvero”, ha affermato il cantante.

“E’ il miglior debutto di sempre nella storia del programma”, ha sottolineato Maria De Filippi. “Mi sento male, sono veramente contento. Non avrei mai pensato così tanto… E’ un risultato enorme, non so cosa dire davvero”, ha commentato Holden.

Holden si è portato a casa un altro record: è il primo concorrente di questa edizione di Amici a entrare nella top 100 singoli settimanale di FIMI.

Le reazioni di Petit e Mida

Anche Petit si è emozionato per il suo secondo posto:

A me viene da piangere, è un’emozione incredibile. Ho fatto uscire un pezzo a luglio e in tre mesi ha fatto 20mila ascolti. Nella mia vita ho fatto tutto in cameretta, fare 113mila ascolti in 20 ore… non so che dire. Grazie.

Soddisfatto pure Mida:

Non ho mai fatto un numero del genere all’esodio di un mio pezzo, non me l’aspettavo. Mi aspettavo numeri alti, ma questi sono impressionanti.

La classifica streaming degli inediti

AMICI NEWS andamento inediti su spotify Holden 620.549

Petit 366.167

Mida 322.716

Mew 252.575

Lil Jolie 162.812

Holy 135.741

Sarah 130.230

Matthew 90.526

Stella 50.552 #AMICI23 — (@gossiptv__) November 10, 2023

il miglior debutto della storia di amici! Holden su generazione z ascolta ora pic.twitter.com/HaOpzitElz — ______ (@nnonmiva_) November 10, 2023