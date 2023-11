Durante la giornata di giovedì 9 novembre si è registrata la nuova puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 12 su Canale 5. Tra gli spoiler anche un “incidente” di percorso: Elena D’Amario nuda eseguendo una coreografia.

Tra gli ospiti annunciati, spiccano vari protagonisti del musical “Mare Fuori”, tra cui Mattia Zenzola e Maria Esposito, insieme a Irama, Rkomi, Giordana e Tommaso Paradiso.

Tuttavia, le anticipazioni rivelano anche un evento inusuale che coinvolgerà Elena D’Amario.

Recentemente, la ballerina professionista è stata al centro di una discussione accesa con Alessandra Celentano, difendendo Nicholas dagli attacchi e scatenando un litigio in studio con la prof di danza.

Le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 23 svelano che durante una esibizione, Elena D’Amario si esibirà nuda.

Al momento, le dinamiche di questa situazione sono ancora poco chiare, ma si è riferito che durante una performance con Umberto Gaudino, la ballerina “è rimasta nuda”.

La scena verrà censurata in fase di montaggio? Lo scopriremo solo domenica pomeriggio.

Nella mia testa avevo le idee chiare: ad Amici non volevo entrarci come allieva, avevo una forma mentis che mi imponeva di prepararmi e di voler studiare molto per entrare nel programma già formata, da professionista.

Professionista ora lo sono diventata, ma passando dall’essere allieva. La cosa che mi ha convinta sono stati i contratti all’estero, visto che quell’anno, per la prima volta, non venivano più solo offerti i contratti discografici ai cantanti, ma anche le borse di studio per i ballerini. La leva è stata quella.