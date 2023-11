Giovedì 9 novembre si è registrata la nuova puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 12 su Canale 5. Matthew, ultimo in classifica, ha preoccupato molto Mew.

Amici 23, spoiler 9 novembre: Mew sta male per Matthew

Così come ci riferiscono le anticipazioni di SuperGuidaTV, Mew è stata male per tutta la puntata per Matthew e la sua posizione in classifica:

Mew è stata male tutta la puntata per il su fidanzato. Lui l’ha rassicurata dicendo che settimana prossima darà il tutto e per tutto soprattutto in previsione della sfida.

Pronta la reazione di Rudy Zerbi, professore di canto dell’allievo di Amici 23:

Quando Matthew ha consegnato la maglia al suo prof, Zerbi gli ha detto che c’è da riflettere un po’. Nelle ultime settimane c’è stato un pericoloso calo.

Ecco le altre anticipazioni della nuova registrazione:

Classifica di canto

Lil Jolie

Sarah

Holden

Petit

Mida

Mew

Ayle

Holy Francisco a pari-merito con Stella

Matthew

Il cantante biondo era già famoso prima di entrare nella scuola di Amici 23 per la sua amicizia con Irama.