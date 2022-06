Rkomi non molla il podio, scivola Alex ed arriva Albe: la classifica Fimi

Classifica FIMI aggiornata dal 17 al 23 giugno 2022: cosa è cambiato nell’ultima settimana? Tra nuovi ingressi nei singoli e tra gli album, scopriamo quali sono le posizioni aggiornate. Se Rkomi resiste sul podio negli album, Alex, primo la scorsa settimana, scivola in fondo. Esordio per un altro ex di Amici, Albe.

Classifica FIMI singoli e album: i debutti e le posizioni aggiornate

Con lentezza è Lazza con “Sirio” a conquistare la prima posizione nella classifica Fimi degli album più venduti. A seguirlo è Rkomi con il suo ‘insuperabile’ “Taxi Driver”, che resiste da 60 settimane. Terza posizione per Harry Styles con “Harry’s House”. Luigi Strangis, vincitore di Amici 21 con “Strangis” resiste al quarto posto.

E’ scivolato in dodicesima posizione Alex W con “Non siamo soli” dopo il debutto eccellente della passata settimana mentre la new entry dal mondo di Amici è Albe con “Albe”, alle spalle del collega. Al quindicesimo posto troviamo Sangiovanni con “Cadere volare”.

Uno sguardo ora ai singoli: non si schioda dalla prima posizione il trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei, primi con “La dolce vita” da tre settimane. Si lasciano alle spalle Rhove con “Shekerando” e Pinguini Tattici nucleari con “Giovani Wannabe”. Elodie con “Bagno a mezzanotte” risale di una posizione piazzandosi settima.

Classifica Fimi – Gli album (Top 10)

Lazza (Sirio) Rkomi (Taxi Driver) Harry Styles (Harry’s House) Luigi Strangis (Strangis) Jake La Furia (Ferro del Mestiere) Drake (Honestly, Nevermind) Baby Gang (EP2) Irama (Il Giorno In Cui Ho Smesso di Pensare) Blanco (Blu Celeste) BTS (Proof)

Classifica Fimi – I singoli (Top 20)