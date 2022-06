Classifica FIMI aggiornata dal 10 al 16 giugno 2022: quali sono i nuovi debutti, le novità e le posizioni in merito agli album ed ai singoli? Alex, ex allievo di Amici 21, debutta negli Album con “Non siamo soli”, mentre il fortunato trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei resta ben saldo nella prima posizione dei singoli.

Classifica FIMI singoli e album: i debutti e le posizioni aggiornate

Interessante esordio nella nuova settimana, sul piano della classifica FIMI degli album più venduti, con il debutto di Alex W ed il suo album “Non siamo soli”. L’ex di Amici si lascia alle spalle l’esordio dei BTS con “Proof”, mentre chiude il podio Lazza con “Sirio”.

Appena fuori dalle prime tre posizioni Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, seguito da Harry Styles mentre resiste ancora Rkomi con il suo “Taxi Driver”.

In merito ai singoli resiste in prima posizione il trio Fedez-Tananai-Sattei con “La dolce vita”. “I love you baby” di Jovanotti e Sixpm è terzo mentre resiste “Nostalgia” di Blanco in quarta posizione. “Bagno a mezzanotte” di Elodie è fissa in ottava posizione.

Classifica Fimi – Gli album (Top 10)

Alex W (Non Siamo Soli) BTS (Proof) Lazza (Sirio) Luigi Strangis (Strangis) Harry Styles (Harry’s House) Rkomi (Taxi Driver) Irama (Il Giorno In Cui Ho Smesso di Pensare) Blanco (Blu Celeste) Capo Plaza (Hustle Mixtape) Rhove (Provinciale)

Classifica Fimi – I singoli (Top 20)