Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2026? La sua risposta

Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2026?

Marco Mengoni continua a vivere un periodo particolarmente intenso. Dopo gli appuntamenti negli stadi di luglio, il duetto con Annalisa e il tour nei palazzetti iniziato lo scorso ottobre, l’artista è pronto a portare la sua musica anche fuori dall’Italia. Dalla prossima settimana sarà infatti impegnato in una serie di concerti europei che lo vedranno esibirsi tra novembre e dicembre in città come Ginevra, Stoccarda, Zurigo, Francoforte, Londra, Monaco e Madrid.

Parallelamente agli impegni live, Mengoni ha pubblicato anche un brano natalizio dal titolo Coming Home. Il pezzo, scritto insieme a Matt Simons e composto da Daniele Fossatelli, Simone Borrelli e dallo stesso Simons, racconta il desiderio di tornare nei luoghi che fanno sentire al sicuro e che conservano ricordi importanti. L’artista ha spiegato che la canzone nasce proprio dal bisogno di ritrovare quegli spazi in cui ci si sente davvero a casa.

Le parole su Sanremo 2026

In mezzo a tutte queste novità, potrebbe aggiungersi un’altra notizia che farebbe felici molti fan: un possibile ritorno di Mengoni al Festival di Sanremo. La sua storia al Teatro Ariston è ricca di momenti significativi, dalla prima partecipazione nel 2010 con Credimi Ancora al trionfo del 2013 con L’Essenziale, fino alla vittoria del 2023 con Due Vite e al ruolo di co-conduttore nel 2024.

Intervistato dal Tg1, il cantante ha lasciato la porta aperta a un suo ritorno al Festival nel febbraio 2026. Ha spiegato che tutto dipende dalle idee e dai progetti futuri, ma non esclude affatto una sua presenza. Un’eventuale partecipazione segnerebbe un nuovo importante capitolo nel suo rapporto con Sanremo.

Secondo le indiscrezioni diffuse da Gabriele Parpiglia, l’edizione diretta da Carlo Conti potrebbe vedere anche altri nomi molto attesi. Tra i possibili partecipanti circolano le combinazioni artistiche formate da Fedez e Marco Masini, Elodie con Rkomi e l’immancabile Alfa, reduce dal successo estivo di A Me Mi Piace. Si parla inoltre di nuovi ingressi, come Tommy Cash, Luchè e Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi.

L’annuncio ufficiale del cast arriverà solo nelle prossime settimane, ma l’idea di ritrovare Marco Mengoni sul palco dell’Ariston alimenta già la curiosità attorno al Festival di Sanremo 2026.