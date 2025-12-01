Carlo Conti, ecco il super ospite che vuole a Sanremo 2026

A poche ore dalla presentazione ufficiale dei 30 Big di Sanremo 2026, torna a circolare un’indiscrezione che sembrava ormai superata: la possibile presenza di Geolier al prossimo Festival. L’idea di un duetto con Gigi D’Alessio, che per mesi aveva animato i retroscena, sembrava definitivamente archiviata. Ora però Fanpage parla di veri e propri “acrobatici” tentativi di Carlo Conti pur di portare il rapper napoletano sul palco dell’Ariston, anche solo come ospite. Una presenza che, per statura artistica e popolarità attuale, servirebbe molto più al Festival che a lui.

Conti alla ricerca del nome che faccia la differenza

Domenica 30 novembre, durante il Tg1, Conti svelerà i protagonisti della nuova edizione. Non una scelta leggera: il direttore artistico, al suo secondo Sanremo consecutivo, deve garantire continuità al successo degli ultimi anni e allo stesso tempo scongiurare l’idea di un’edizione meno brillante, dopo una lunga fase di crescita della kermesse.

Il dietro le quinte di questa edizione è stato tutt’altro che semplice. Le procedure burocratiche degli scorsi mesi, dal bando del Comune alle trattative sui rimborsi destinati alle case discografiche (con la famosa “clausola anti-Blanco” a complicare ulteriormente la situazione), avrebbero rallentato la macchina organizzativa. Nel frattempo Conti, mantenendo il suo consueto riserbo, avrebbe cercato figure di grande richiamo per rendere memorabile quello che potrebbe essere il suo ultimo Festival.

Le ipotesi circolate finora non hanno convinto del tutto. L’eventuale partecipazione di Tiziano Ferro sembra sfumata; il ritorno di Angelina Mango, dopo il successo del 2024, appare incerto; anche la presenza di Blanco è in bilico.

La pista Geolier si riaccende

In questo contesto è riemerso con forza il nome di Geolier. Fonti vicine all’ambiente musicale riferiscono che, nelle ultime settimane, l’idea di riportare il rapper al Festival ha ripreso vigore. Nei mesi passati aveva preso piede la possibilità di una partecipazione in coppia con Gigi D’Alessio, un’occasione che avrebbe potuto permettere a entrambi di giocarsi seriamente la vittoria: Geolier ci era andato vicino nel 2024, mentre D’Alessio insegue questo traguardo dagli anni Novanta.

Quella suggestione si è poi affievolita, complice l’agenda fitta di entrambi: gli impegni televisivi di D’Alessio e il nuovo album di Geolier, che sta preparando un tour imponente per il prossimo anno, con tre date allo stadio Maradona destinate a diventare eventi di grande richiamo.

Ora però il suo nome torna centrale per Sanremo 2026: un colpaccio che potrebbe dare a Conti l’effetto sorpresa che cerca e imprimere una forte identità a un’edizione su cui si concentrano molte aspettative.