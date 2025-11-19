Sanremo Giovani, seconda puntata: chi è passato

Sanremo Giovani, seconda puntata: chi è passato

La seconda puntata di Sanremo Giovani 2026 è andata in onda ieri su Rai2 con la conduzione di Gianluca Gazzoli e ha visto salire sul palco il secondo gruppo di sei concorrenti. Al termine delle esibizioni, la commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Carlo Conti e Claudio Fasulo ha scelto i tre nomi che proseguiranno il percorso: Angelica Bove, Soap e Nicolò Filippucci.

I tre giovani artisti hanno superato rispettivamente Amsi, Disco Club Paradiso e Lea Gavino, che sono quindi stati eliminati. Angelica si è presentata con il brano Mattone, Soap ha proposto Buona Vita, mentre Filippucci ha portato il pezzo intitolato Laguna. Per Soap si tratta del primo vero debutto televisivo, Filippucci è già conosciuto per aver preso parte ad Amici, mentre Angelica Bove aveva già tentato la strada di Sanremo Giovani lo scorso anno.

Angelica, Soap e Nicolò si aggiungono così ai tre vincitori della puntata precedente: Antonia, La Messa e CmqMartina.

La competizione proseguirà martedì prossimo, ancora in seconda serata su Rai2 dopo Belve, quando andrà in scena il terzo appuntamento condotto sempre da Gianluca Gazzoli. Anche in quella occasione si esibiranno altri sei artisti. Al termine di tutte le selezioni resteranno in gara dodici cantanti, che verranno successivamente ridotti a sei nomi per la finale.

Chi sono i tre giovani selezionati nella seconda puntata

Angelica Bove, classe 2003, ha ottenuto visibilità grazie ai video pubblicati su TikTok. Dopo aver tentato X Factor nel 2023, lo scorso anno è arrivata in finale a Sanremo Giovani con il brano La Nostra Malinconia, senza però riuscire ad accedere al Festival.

Soap, pseudonimo di Sophie Ottone, è nata a Roma nel 2005 e ha trascorso parte della sua vita a Latina. Non ha mai partecipato a talent, ma ha pubblicato diversi singoli e l’EP Pas Facile. La sua musica riflette l’influenza della cultura italiana e di quella algerina francofona, che si intrecciano nei testi bilingue. Nicolò Filippucci, nato a Perugia nel 2006, ha iniziato a studiare musica da bambino, tra chitarra e coro del Conservatorio Morlacchi. Ha partecipato ad Amici 24 arrivando fino al Serale.

Gli artisti che devono ancora esibirsi

Cainerò – Nuntannamurà

CARO WOW – CUPIDO

Deddè – Ddoje Criature

EYELINE – FINCHE’DURA

Jeson – Inizialmente Tu

Mimì – Sottovoce

OCCHI – Ullallà

Petit – Un Bel Casino

Principe – Mon Amour

Seltsam – Scusa mamma

Senza Cri – Spiagge

Welo – Emigrato