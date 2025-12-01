Sanremo 2026, gli esclusi reagiscono con video e frecciatine

Come accade puntualmente ogni anno, anche per Sanremo 2026 sono stati centinaia i cantanti che hanno provato ad accedere alla categoria Big. Il lavoro del direttore artistico è stato ancora una volta impegnativo: Carlo Conti ha dovuto ascoltare centinaia di brani e procedere a una selezione lunga e complicata. Durante il Tg1, nel momento in cui ha svelato la lista dei trenta partecipanti, Conti ha voluto sottolineare la difficoltà della scelta: “Adesso annuncerò i trenta, ma prima voglio ringraziare tutte le case discografiche, le major e le indipendenti, che mi hanno messo così tanto in difficoltà nella scelta dei brani. Devo anche dire che ringrazio tutti gli artisti, 270 non sono rientrati in questa lista e trenta ce l’hanno fatta”.

Grazie ai primi retroscena pubblicati da varie testate sono emersi alcuni nomi tra gli esclusi. Eccone altri, insieme alle loro reazioni.

Jalisse: esclusi per la ventinovesima volta, ma con spirito ironico

I Jalisse, vincitori del Festival nel 1997 con Fiumi di parole, hanno tentato innumerevoli volte di tornare all’Ariston e anche quest’anno il loro brano non è stato scelto. Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno commentato la notizia con il consueto sarcasmo, mostrando due palloncini con il numero 29 e accompagnando il gesto con una frase pungente: “E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre. Siamo a 29, dai che si arriva alla cifra tonda l’anno prossimo“.

NON I JALISSE CHE FESTEGGIANO I 29 ANNI SENZA SANREMO “il prossimo anno raggiuntiamo cifra tonda” pic.twitter.com/h76XlYruOF — ☃️ (@deadpoetstan) November 30, 2025

Pago risponde con una clip scherzosa

Tra gli esclusi figura anche Pago, che ha comunicato la notizia ai suoi follower con un breve video ironico pubblicato su Instagram. Nella clip compare anche la sua compagna, Serena Enardu, a sottolineare lo spirito leggero con cui ha preso l’esclusione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale)

Lorenzo Fragola: un messaggio che sembra un riferimento al mancato invito

Potrebbe non avercela fatta nemmeno Lorenzo Fragola. Il cantante, vincitore di X Factor nel 2014, in una storia Instagram condivisa ieri ha scritto: “Continuiamo, adesso facciamo uscire un po’ di canzoni“. In molti hanno interpretato queste parole come una reazione alla non inclusione tra i Big di Sanremo 2026.

Shade: un freestyle brillante per commentare l’esclusione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shade (@vitoshade)

Tra le risposte più apprezzate dal pubblico c’è quella di Shade, che non appena ha realizzato di non comparire nell’elenco letto da Conti, ha pubblicato un freestyle ironico e diretto. Il rapper ha anche annunciato che pubblicherà comunque il brano che aveva scritto per il Festival. Le sue barre, pungenti e divertenti, contengono più di una stoccata:

“Non so se sono in lista, ma ho guardato tutti i tg e il mio nome c’è sì, se mi arrestano come Don Alì, solo così. Mi vedevo già lì, invece sono i Jalisse o la Juve quando va in Champions League. Ma se mi senti pensi ‘oh, ma quanto cavolo performa Vito?! Senza truccarsi come un ragazzo performativo, senza ripetere ogni due barre quanto sia ricco, bello, divo, o quante pollastre mi porto in camerino. Sono diverso dagli altri, ma il mio non è un diversivo.

Non voglio stare a 50 anni ancora a fare un festino, mentre c’è a casa la tua donna da sola con il bambino, io rido perché entrambi avete l’età per il pannolino. Forse non è il mio habitat, capita, se apro la classifica c’è odore di discarica. A me non paga i video l’etichetta discografica, faccio da solo video, etichetta, disco e grafica. No, non contesto, un po’ di buon senso, però a sto giro il pezzo lo esco lo stesso. Forse il problema è che non ho cervello, no, non penso, mi sa che il vero problema è averlo, no scherzo”.