“Brano che punta a vincere”, Elodie a Sanremo in coppia con..

Elodie ci riprova a Sanremo, questa volta in coppia con un suo storico amico-collega. Stiamo parlando di Rkomi.

Elodie e Rkomi pronti a sorprendere tutti sul palco di Sanremo 2026. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, i due artisti si presenteranno insieme in gara al prossimo Festival con una canzone che “punta alla vittoria” ed è firmata da “una penna importante”.

L’indiscrezione, lanciata sui social da Parpiglia, ha subito acceso la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori. Non è la prima volta che i due nomi vengono accostati: Elodie e Rkomi hanno già collaborato in passato, e la loro sintonia artistica – unita al legame personale che li ha visti anche come coppia nella vita privata – rende l’idea di un ritorno insieme ancora più interessante.

Per ora non ci sono conferme ufficiali né da parte degli artisti né dalla produzione del Festival, ma la notizia ha già iniziato a circolare con insistenza. Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, Elodie tornerebbe sul palco dell’Ariston dopo i successi delle sue precedenti partecipazioni, mentre per Rkomi sarebbe l’occasione per riaffermarsi come uno dei volti più versatili della nuova scena musicale italiana.

Una coppia che promette scintille, dunque, e che potrebbe portare a Sanremo 2026 una delle canzoni più attese dell’edizione. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale per scoprire se davvero Elodie e Rkomi saranno tra i protagonisti della prossima edizione del Festival.