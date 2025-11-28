X Factor 2025, la super ospite di fama mondiale della finale è..

Laura Pausini sarà la grande ospite della finale di X Factor 2025

La finale di X Factor 2025 avrà un nome d’eccezione sul palco: Laura Pausini. La cantante italiana più premiata nel mondo salirà sul palco allestito in Piazza del Plebiscito a Napoli, dove il 4 dicembre verrà proclamato il vincitore dell’edizione.

La produzione del talent ha confermato la sua presenza annunciandola come super ospite della serata conclusiva. L’appuntamento, trasmesso da Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8, promette momenti spettacolari e diverse sorprese per il pubblico e i finalisti.

L’annuncio pubblicato sui profili social ufficiali del programma recita: “È tutto vero: Laura Pausini sarà il Super Ospite della Finale di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Seguiteci per scoprire altre novità”.

L’esibizione preparata per l’occasione dovrebbe essere qualcosa di completamente nuovo. La stessa Pausini, nelle storie condivise sui suoi canali social, ha accennato al fatto che il 5 dicembre renderà noto un annuncio importante. È quindi possibile che durante la finale venga anticipato un nuovo progetto o un’anteprima speciale legata alle sue attività musicali.

Laura Pausini è la cantante italiana più ascoltata al mondo, con oltre 75 milioni di dischi venduti e 6 miliardi di stream. Prima e unica artista italiana a vincere un Grammy, entrare nella Billboard Hot 100 e ottenere 4 Latin Grammy, è stata nominata “Person of the Year” nel 2023 dalla Latin Recording Academy.

Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti come un Golden Globe, una candidatura agli Oscar e agli Emmy, ed è stata la prima artista a esibirsi a San Siro e al Circo Massimo. Recentemente ha ottenuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award. È anche Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con star globali come Pavarotti, Bublé, Ray Charles, Shakira, Mariah Carey, Celine Dion e Michael Jackson. Tra le novità, una performance con Alanis Morissette e un duetto con Robbie Williams, scelto come inno ufficiale della FIFA per il Mondiale 2026.

Con oltre 30 anni di carriera, ha portato la sua voce in più di 40 Paesi e nei teatri più prestigiosi del mondo, diventando una delle artiste italiane più amate e rispettate a livello internazionale.