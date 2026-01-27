Sanremo 2026, ecco chi vince per la sala stampa

Sanremo 2026, ecco chi vince per la sala stampa

La prima graduatoria di Sanremo 2026 elaborata dalla sala stampa dopo l’ascolto iniziale dei brani ha riservato diverse sorprese. Le valutazioni, infatti, hanno premiato soprattutto le proposte meno scontate, lasciando indietro alcuni dei nomi più attesi della vigilia. In cima alla classifica si è posizionata Ditonellapiaga, alla sua prima partecipazione al Festival come solista, dopo l’esperienza condivisa con Donatella Rettore nel 2022 con il brano Chimica, durante l’edizione guidata da Amadeus.

Alle sue spalle si colloca Fulminacci, che torna sul palco dell’Ariston a distanza di cinque anni dalla sua partecipazione con Santa Marinella. Terzo posto per Maria Antonietta & Colombre, anche loro al debutto sanremese in coppia. La classifica nasce dalla media dei voti assegnati da trenta diverse testate giornalistiche che hanno pubblicato le loro pagelle, rappresentando un panorama editoriale molto ampio e trasversale.

Ditonellapiaga, Fulminacci e Maria Antonietta & Colombre con i brani Che Fastidio!, Stupida Sfortuna e La Felicità e Basta sono gli unici artisti ad aver raggiunto una media voto pari a 7. Subito dopo il podio si trovano Malika Ayane con Animali Notturni, Sayf con Tu Mi Piaci Tanto, Tommaso Paradiso con I Romantici, Ermal Meta con Stella Stellina, Serena Brancale con Qui Con Me, Fedez e Marco Masini con Male Necessario e Levante con Sei Tu. Quest’ultima ha già dichiarato che, in caso di vittoria, non prenderebbe parte all’Eurovision Song Contest.

Secondo questa prima rilevazione, sarebbero otto gli artisti sotto la soglia della sufficienza per la sala stampa, con valutazioni comunque vicine al 5. Tra questi figurano Luché, Raf, Sal Da Vinci, Leo Gassmann, LDA & Aka7even, Francesco Renga, Samurai Jay ed Elettra Lamborghini, che chiude la classifica.

A commentare positivamente il brano di Ditonellapiaga è stato Alvise Salerno su All Music Italia, che ha definito il singolo la vera hit di questa edizione: “Una canzone che piacerà a tutti, si balla dall’inizio alla fine e l’Ariston si trasformerà nel Papeete“. Nella recensione si legge anche: “C’è leggerezza, c’è ironia in un testo dove si parla delle cose che possono dare e, anzi, che creano un reale fastidio nelle nostre giornate, a tutti i livelli, poco altro da aggiungere se non che questa è una di quelle che all’Eurovision spaccherebbe tutto“. Tra i passaggi più apprezzati spicca il ritornello: “La moda di Milano (che fastidio!), lo snob romano (che fastidio!), il sogno americano (che fastidio!), il politico italiano (che fastidio!)“.