Conduttrice Rai verso Sanremo 2026 come big in gara

Conduttrice Rai verso Sanremo 2026, chi è.

Sanremo 2026: potrebbe arrivare in gara un volto di Rai 1. La decisione finale è nelle mani di Conti

Si avvicina il momento in cui Carlo Conti renderà nota la lista ufficiale dei Big del Festival di Sanremo 2026. Il direttore artistico sta lavorando agli ultimi dettagli, alternando nomi già noti al pubblico dell’Ariston, ritorni inattesi e possibili novità. Tra queste ultime, spunta anche una figura molto familiare al pubblico di Rai1.

Secondo le indiscrezioni, e come si legge anche su Bubino Blog, Serena Autieri – attrice, conduttrice e cantante – avrebbe proposto alcuni brani inediti a Conti per tentare l’ingresso nella competizione. Un ritorno che avrebbe un sapore particolare, considerando che la Autieri è già salita sul palco dell’Ariston nel 2003 come co-conduttrice insieme a Claudia Gerini, nel Festival targato Baudo.

Di recente, la artista è stata al timone dello speciale “La Forza che unisce”, trasmesso su Rai1 il 4 novembre e dedicato alla Festa delle Forze Armate, affiancata da Fabio Rovazzi. Un impegno che ha riportato il suo nome al centro della scena televisiva della rete ammiraglia.

Il desiderio di rimettersi in gioco nella competizione canora più seguita del Paese sarebbe forte, come riportato dal settimanale Oggi. La Autieri, del resto, ha già dimostrato capacità vocali importanti: nel 2012 ha vinto la prima edizione di Tale e Quale Show, emozionando Loretta Goggi con la sua interpretazione di “Maledetta primavera”.

La decisione spetta a Conti

Ora resta da capire se Conti deciderà di inserirla nella rosa dei Big. Il lavoro di selezione è ancora in corso e le candidature, pare, siano particolarmente numerose. La tendenza è chiara: oggi tutti vogliono partecipare a Sanremo, non come ospiti, ma direttamente in gara.