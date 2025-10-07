Laura Pausini a This is Me: la cantante ospite di Silvia Toffanin

Laura Pausini ospite a “This is Me”: la cantante arriva nello show di Silvia Toffanin

Grande attesa per la partecipazione di Laura Pausini alla nuova edizione di This is Me, il programma di prima serata di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. A lanciare la notizia in anteprima è stato Davide Maggio, svelando che la celebre artista prenderà parte a una delle tre puntate dello show prodotto da Fascino.

Le registrazioni del programma sono iniziate proprio ieri, mentre oggi è previsto l’arrivo della cantautrice romagnola, pronta a regalare al pubblico un momento speciale. This is Me torna in onda da mercoledì 15 ottobre con una seconda edizione dedicata alle eccellenze italiane nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, oltre a rendere omaggio ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini.

Una presenza d’eccezione per celebrare la musica italiana

Laura Pausini, una delle voci italiane più amate a livello internazionale e vincitrice di un Grammy Award nel 2006, arricchirà il parterre di ospiti dello show. La sua presenza rappresenta un altro tassello importante nella celebrazione delle icone italiane, inserendosi perfettamente nello spirito del programma.

Ma non finisce qui: la cantante sarà anche protagonista di un altro appuntamento importante in autunno sulle reti Mediaset. Parteciperà infatti alla serata evento dedicata al Maestro Luciano Pavarotti, in occasione del 90° anniversario della sua nascita. Lo speciale, registrato lo scorso 30 settembre all’Arena di Verona, andrà prossimamente in onda su Canale 5.