Cantanti Sanremo 2026 all’Eurovision? Le risposte

Il dibattito sull’Eurovision Song Contest continua a inseguire il Festival di Sanremo. Tutto è partito dalle dichiarazioni di Levante, che nei mesi scorsi ha chiarito senza mezzi termini che non accetterebbe mai di rappresentare l’Italia all’ESC in caso di vittoria all’Ariston. Da quel momento, la domanda è diventata inevitabile: ogni Big in gara si ritrova prima o poi a dover dire la sua sull’eventuale partecipazione all’Eurovision.

Negli ultimi giorni, SkyTg24 ha raccolto le opinioni di Serena Brancale, Michele Bravi, Sayf e del duo formato da Maria Antonietta e Colombre. Risposte diverse nei toni e nelle motivazioni, ma che, in sostanza, lasciano tutte la porta aperta, pur senza sbilanciarsi apertamente.

Serena Brancale ha spiegato di essere concentrata soprattutto sull’immediato, evitando di guardare troppo avanti: “Di base non è il mio pensiero in questo momento, penso alle prove e adesso la missione è dare il massimo per fare arrivare alla gente il brano Però credo che anche partecipando si possa essere portatori di un bellissimo messaggio“.

Più articolata la riflessione di Michele Bravi, che ha posto l’accento sul rapporto tra arte e politica all’interno di una competizione musicale: “Una competizione musicale è giusto che escluda qualcuno per un giudizio politico?” – si è chiesto Michele Bravi – “L’artista rappresenta l’arte, non una politica. Approfondirò e mi riservo di cambiare idea. Detto questo, non sarò mai d’accordo con ciò che succede lì. Sono contrario alla cultura della cancellazione. Oggi non ho una risposta: non direi di no, perché sarebbe avallare la cultura dell’esclusione“.

Sayf, invece, ha preferito mantenere una posizione prudente, legata anche all’attualità internazionale: “Intanto deve andare in un certo modo. Condivido le proteste di chi le fa per quello che accade in Palestina. Per ora non ci penso”.

Anche Maria Antonietta e Colombre hanno scelto la cautela, sottolineando come ogni decisione venga affrontata senza fretta e con consapevolezza: “Ogni scelta che facciamo è ponderata e questo fa sì che seguiamo la concezione di un passo alla volta, ancora non ne abbiamo discusso a quattr’occhi. Chiedicelo se mai nella surrealtà accadesse quello. Però ti dico che quando abbiamo partecipato agli eventi di Nessun Dorma ci abbiamo sempre messo la faccia“.

A intervenire sul tema è stato infine anche J-Ax, che dalle pagine de Il Messaggero ha condiviso una possibile visione personale dell’Eurovision, qualora si trovasse nella posizione di dover decidere: