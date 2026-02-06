TrigNO escluso da Sanremo 2026, ecco la sua reazione

TrigNO racconta l’esclusione da Sanremo e la sua reazione: “Dispiaciuto, ma forse è stato meglio così”

Il Festival di Sanremo continua a rappresentare un traguardo ambito per molti artisti, compresi quelli usciti dai talent show. Se alcuni ex allievi di Amici sono riusciti a entrare tra i Big, altri hanno dovuto fare i conti con un’esclusione. Tra questi c’è anche TrigNO, vincitore della categoria canto di Amici 24, che ha deciso di raccontare apertamente come ha vissuto il “no” ricevuto.

TrigNO fuori dai Big di Sanremo

Il cantautore di Asti ha parlato della sua esclusione nel corso di una diretta su TikTok insieme al conduttore radiofonico Alvise Salerno. In quell’occasione ha confermato di aver inviato un brano a Carlo Conti nella speranza di essere selezionato per il Festival. Quando ha scoperto di non essere rientrato nella lista degli artisti in gara, la delusione non è mancata, anche se col tempo ha maturato una riflessione più lucida.

“La canzone di Sanremo com’era? Sanremo è lì, io c’ho provato e non mi vergogno a dirlo. Ovvio, all’inizio un po’ mi è dispiaciuto, però forse, pensandoci un attimo è stato meglio così, quasi una manna dal cielo. Diciamo che non era il momento. Io il pezzo attualmente non lo farei uscire, c’ho ripensato tanto”, ha spiegato l’artista.

TrigNO ha ammesso di aver attraversato anche una fase di scoraggiamento subito dopo la notizia, ma di aver poi trasformato quel momento in un’occasione di crescita personale e artistica.

“Ho avuto un momento di down, però ho pensato tanto a quello che voglio da me e dalla mia musica. Subito dopo ho fatto dei live e ho avuto una bella risposta dal pubblico. Sanremo è una cosa che voglio fare, non mi precludo di fare. Quando sarà il momento giusto ci riproverò”.

I nuovi progetti dopo l’esclusione

Archiviata la delusione per Sanremo, TrigNO ha deciso di concentrarsi completamente sulla musica. L’artista ha raccontato di essere immerso in una fase creativa intensa, fatta di scrittura e sperimentazione, anche grazie al confronto con altre persone del settore.

“Adesso sto scrivendo e quasi sperimentando, sia dal punto di vista testuale che musicale. Poi ci sono persone che mi aiutano a scrivere, scriviamo insieme ed è bellissimo sperimentare con loro, presto vedrete, sarà bello, vedrete cosa uscirà fuori“.

Nonostante l’esclusione dal Festival, TrigNO guarda quindi avanti con determinazione. Sanremo resta un obiettivo, ma senza fretta: per lui il momento giusto arriverà, quando la musica e il percorso personale saranno pronti a incontrarsi di nuovo su quel palco.