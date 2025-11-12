Sanremo Giovani, chi ha passato il turno: tra loro l’allieva di Amici

La prima puntata di Sanremo Giovani 2026 è andata in onda ieri in seconda serata su Rai2, con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Durante la serata si sono esibiti i primi sei concorrenti dei 24 in gara, ma solo tre di loro hanno ottenuto il pass per la fase successiva.

A convincere la commissione musicale – composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Carlo Conti e Claudio Fasulo – sono stati Antonia, La Messa e CmqMartina, che hanno superato rispettivamente Joseph, Xhovana e Renato D’Amico, eliminati dal concorso. Antonia ha conquistato la giuria con il brano Luoghi Perduti, La Messa ha emozionato con Maria, mentre CmqMartina ha proposto Radio Erotika.

Per La Messa si tratta del suo debutto assoluto, mentre Antonia è già nota al pubblico per la sua partecipazione ad Amici e CmqMartina ha alle spalle un’esperienza a X Factor.

Sin da piccola trova rifugio nella musica, che diventa per lei un mezzo per conoscersi, raccontarsi e liberarsi. #ANTONIA – “Luoghi Perduti”#SanremoGiovani #Sanremo2026 pic.twitter.com/y3FFduFGfS — Rai2 (@RaiDue) November 11, 2025

La prossima puntata andrà in onda martedì prossimo, sempre dopo Belve, e vedrà sul palco altri sei giovani artisti. Al termine dei quattro appuntamenti previsti, i concorrenti si ridurranno da 24 a 12, e infine a 6, che accederanno alla fase finale di Sanremo Giovani 2026.

Chi deve ancora gareggiare

Tra i nomi che devono ancora esibirsi figurano:

AMSI – PIZZA AMERICANA

Angelica Bove – Mattone

Cainerò – Nuntannamurà

CARO WOW – CUPIDO

Deddè – Ddoje Criature

Disco Club Paradiso – Mademoiselle

EYELINE – FINCHE’DURA

Jeson – Inizialmente Tu

Lea Gavino – Amico Lontano

Mimì – SOTTOVOCE

Nicolò Filippucci – Laguna

OCCHI – Ullallà

Petit – UN BEL CASINO

PRINCIPE – Mon Amour

Seltsam – Scusa mamma

SENZA CRI – SPIAGGE

soap – Buona Vita

Welo – EMIGRATO

La corsa verso Sanremo è appena iniziata, ma il livello dei giovani artisti in gara promette già un’edizione ricca di sorprese e nuove voci pronte a farsi notare.