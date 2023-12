La reazione dei Big di Sanremo 2024 dopo l’annuncio di Amadeus: da Emma a The Kolors e Big Mama, come l’hanno presa

Qual è stata la reazione dei Big inclusi nella lista dei cantanti che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo 2024? Dal prossimo febbraio ben 27 artisti saliranno sull’ambito palco dell’Ariston insieme ad altri tre cantanti provenienti da Sanremo Giovani. Ma come hanno reagito i Big inclusi nella lista presentata da Amadeus?

Nell’edizione del Tg1 delle 13.30 di oggi, Amadeus ha svelato ufficialmente la lista di 27 Big del prossimo Sanremo 2024. Da Fiorella Mannoia a Emma, passando per Annalisa, Nek e Renga, Big Mama e The Kolors, sono tanti i nomi interessanti che vedremo in gara.

Come hanno reagito? Molti di loro erano ovviamente incollati al piccolo schermo in attesa di poter sentire il proprio nome. Nel video in apertura potrete trovare una carrellata delle principali reazioni.

Con lo sguardo a tutto ciò che sarà da qui in poi.

Come se fosse la prima volta sul palco.

Su quel palco per la prima volta. #Sanremo2024 • @SanremoRai pic.twitter.com/RXTSxEbvxk — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) December 3, 2023