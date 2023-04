Ragazze italiane sfottono in treno passeggeri cinesi: video virale nel mondo ma in Italia se la prendono con Selvaggia Lucarelli

L’Italia è un Paese razzista? Mi piacerebbe, nel 2023, poter rispondere in maniera convinta senza doverci pensare troppo. Tuttavia i recenti fatti ed i numerosi commenti che ne sono seguiti non rendono così banale la risposta. Il riferimento è al caso delle tre ragazze italiane, presumibilmente comasche, che si sono rese protagoniste di un fattaccio già bollato come “razzista”.

Ragazze italiane sfottono in treno passeggeri cinesi: la vicenda

Siamo sul treno diretto a Como. Tra i tanti passeggeri anche tre giovani ragazze universitarie. Vicino al loro posto viaggia sul medesimo mezzo anche una famiglia cinese. Le tre italiane ad un certo punto iniziano a deridere con fare razzista i passeggeri cinesi.

Mahnoor Euceph, influencer e fidanzata del figlio della signora cinese, ha ripreso tutto con il suo cellulare. Il video è finito su TikTok diventando virale in tutto il mondo. In Italia, invece, non ha avuto la stessa risonanza, almeno fino a quando la giornalista Selvaggia Lucarelli non ne ha denunciato la vicenda sui suoi social. Ecco le sue parole su Twitter:

Non se ne è accorto nessuno ma su TikTok è diventato virale nel mondo (2 milioni di like, 50 000 commenti) il video di tre ragazze italiane che sul treno per Como perculano dei passeggeri cinesi con atteggiamenti razzisti. La ragazza pakistana che ha postato il video (e che era con la famiglia cinese) ha poi ricevuto le scuse da una di loro e le risponde spigandole la gravità di quello che hanno fatto.

La Lucarelli ha commentato i fatti anche su Instagram aggiungendo:

L’aspetto comico di questa vicenda è pensare a queste tre fesse che se la ridono pensando di sbeffeggiare una poveraccia e invece se la stanno prendendo con una tiktoker coi controca*zi. SURPRISEEEE!

Le immagini circolate in rete sono a dir poco vergognose e sottolineano come l’Italia sia ancora così indietro, purtroppo, su temi come accoglienza, ospitalità, tolleranza razziale.

La bufera mediatica non si è fatta attendere ma, ulteriore sorpresa, è stata la reazione di una parte di utenti (italiani) social, i quali anziché condannare le gesta delle tre fanciulle, hanno pensato bene di prendersela con chi ne ha denunciato i fattacci parlando di “gogna mediatica”.

“Ma non eri tu quella che condannava la gogna mediatica? Per quanto queste ragazze siano state a dir poco orrende non è una giustificazione sufficiente per essere spiattellate online da una persona consapevole che con il suo seguito avrebbe potuto fare molto rumore..”, ed ancora, “Tutto giusto, ma c’è anche da dire che mettere alla gogna chi si comporta male non è esattamente il modo migliore per fargli capire di aver sbagliato e per dare una lezione a loro e agli altri”. E poi il classico: “Occupati seriamente delle donne va”. E tralasciamo in questa sede i commenti puramente offensivi nei confronti della giornalista.

Quel video, sul quale fortunatamente Selvaggia Lucarelli ha contribuito ad accendere i riflettori anche in Italia, ricordiamo che era già stato raggiunto da oltre 2 milioni di like e 50mila commenti in tutto il mondo. Ed a farci una brutta figura è stato indubbiamente solo il nostro Paese.