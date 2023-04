Non si placa il clamore scatenato online dallo sfogo-sbrocco avuto da Giulia Cavaglià dopo aver perso un volo aereo. L’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, di rientro da Barcellona, avrebbe vissuto una disavventura in aeroporto poi sfociata in uno sfogo social con tanto di accuse alla hostess di averle provocato un attacco di panico. Ad intervenire e rimettere le cose al giusto posto è stata Selvaggia Lucarelli, che ha ridato il giusto peso a quel ‘mostro’ chiamato attacco di panico citato dalla Cavaglià.

Dopo che in un video poi cancellato Giulia Cavaglià annunciava l’intenzione di voler fare addirittura una petizione contro Vueling, la stessa influencer avrebbe poi ridimensionato l’accaduto concludendo:

Perdere un volo non è la fine del mondo, ritornare ad avere attacchi di ansia e panico per colpa di una hostess di m non lo trovo giusto.

Il suo atteggiamento è diventato virale sui social e ad intervenire è stata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli che al “caso” ha dedicato alcune Instagram Stories ed un post nel quale ha espresso chiaramente il suo pensiero:

Oggi è UELLING GATE. L’influencer minaccia la compagnia di fare UNA PETIZIONE (pensa di essere Jep Gambardella e di avere il POTERE DI FAR FALLIRE UNA COMPAGNIA AEREA) perché ha perso un volo per 3 minuti di ritardo. Dice. Se era già al gate come riferisce poi in una conversazione con una follower, vuol dire che ha fatto la fila e le hanno chiuso il volo mentre era in fila. In faccia. Non credo.

Oppure lei se ne è andata in giro mentre tutti erano in fila o si è distratta al cellulare, la fila è finita, le hostess hanno chiuso il volo e lei si è presentata tre minuti dopo. Versione più plausibile. La ragazza dovrebbe imparare che negli aeroporti esistono regole e slot e se arrivi in ritardo non devi prendertela con la dipendente chiedendo le sue generalità manco fossi la polizia di stato. Incazzati con te stessa e impara che gli aerei non ti aspettano manco se hai 1 milione di follower. Se a ció aggiungiamo le lacrime vere quanto quelle della Madonna di Trevignano e le accuse di istigazione agli attacchi di panico, mamma che pena. Saluti da UELLING. P.s. Con gli attacchi di panico non ti fai video selfie con il filtro bellezza.