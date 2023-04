Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, ha avuto un attacco di panico mentre si trovava in aeroporto a Barcellona dopo aver perso il volo per via di un ritardo di 4 minuti che le ha impedito l’accesso al gate.

Giulia Cavaglià perde il volo e inveisce contro la hostess: il video è virale

Il rifiuto da parte della hostess ha scatenato l’ira funesta dell’ex fidanzata di Francesco Sole che ha avuto una crisi di pianto sapientemente documentata sui social:

Praticamente è successo che siamo qua con il volo della Vueling, siamo arrivati al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passare! Cioè, non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate, tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbarcando. Io ora faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole! Non ho parole.

Di seguito l’ex tronista si è scagliata contro la hostess che le aveva impedito l’accesso al gate:

Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo a Vueling. Non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome la hostess! Questo dimostra la qualità del servizio Vueling e la qualità delle operatrici Vueling. Complimenti, veramente. Ottimo lavoro. Ci sono ancora persone che stanno aspettando il volo che non è ancora partito. Il volo non è ancora partito e se va bene sarà pure in ritardo, perché doveva partire a 40 e non è ancora partito. La hostess non ha voluto nemmeno darmi il suo nome per poter fare una lettera di richiamo.

“Perdere un volo non è la fine del mondo. – ha scritto successivamente la ex tronista – Ritornare ad avere attacchi di ansia e panico per colpa di una hostess di m… non lo trovo giusto”.

