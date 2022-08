Quando ripartono i programmi tv? C’è grande attesa per la nuova stagione televisiva che partirà ufficialmente tra pochi giorni. Ormai i palinsesti Rai, Mediaset e non solo per la stagione tv autunno 2022 sono stati stilati e manca pochissimo alla riaccensione del piccolo schermo.

Quando ripartono i programmi tv in prima serata? Le date

Il blog DavideMaggio.it ha stilato il calendario completo con tutte le date che segnano la ripartenza dei programmi tv in vista della nuova stagione. Si parte subito con le trasmissione in prime tv, inaugurate dalla serie tv di Sky, House of the Dragon, per poi passare alle varie trasmissioni sulle reti generaliste a tema politico:

Lunedì 22 agosto

House of the Dragon – Sky Atlantic

Giovedì 25 agosto

Dritto e Rovescio – Rete 4

Lunedì 29 agosto

Presadiretta – Rai 3

Quarta Repubblica – Rete 4

Martedì 30 agosto

#Cartabianca – Rai 3

Fuori dal Coro – Rete 4

Venerdì 2 settembre

Bake Off Italia, Dolci in Forno – Real Time

Sabato 3 settembre

Indovina chi viene a Cena – Rai 3

Domenica 4 settembre

4 Hotel – Sky Uno

Martedì 6 settembre

DiMartedì – La7

Primo Appuntamento – Real Time

Giovedì 8 settembre

Piazzapulita – La7

Venerdì 9 settembre

Solo uno Sguardo – Canale 5

Propaganda Live – La7

Munich Games – Sky Atlantic

Sabato 10 settembre

Faking It, Bugie o Verità? – Nove

Domenica 11 settembre

Il Nostro Generale – Rai 1

Non è l’Arena – La7

The Equalizer 2 – Sky Investigation

Lunedì 12 settembre

Nudi per la Vita – Rai 2

Little Big Italy – Nove

Mercoledì 14 settembre

Chi l’ha Visto? – Rai 3

Tailor Made, Chi ha la Stoffa? – Real Time

Giovedì 15 settembre

X Factor – Sky Uno

Venerdì 16 settembre

Domenica In Show – Rai 1 (serata unica)

Sabato 17 settembre

Arena ‘60 ‘70 ‘80 e… ‘90 – Rai 1

Tú Sí Que Vales – Canale 5

Domenica 18 settembre

Scherzi a Parte – Canale 5

Lunedì 19 settembre

Grande Fratello Vip – Canale 5

Martedì 20 settembre

Sophia! – Rai 1 (serata unica)

Mercoledì 21 settembre

Petra 2 – Sky Cinema

Giovedì 22 settembre

Imma Tataranni, Sostituto Procuratore 2 – Rai 1

Sabato 24 settembre

Mafia Connection – Nove

Domenica 25 settembre

Mina Settembre 2 – Rai 1

Lunedì 26 settembre

Sing Sing Sing – Rai 2

Martedì 27 settembre

Il Collegio – Rai 2

Mercoledì 28 settembre

Emigratis – Canale 5

Giovedì 29 settembre

Il Contadino cerca Moglie – Nove

Venerdì 30 settembre

Tale e Quale Show – Rai 1

Viola come il Mare – Canale 5

Fratelli di Crozza – Nove

Sabato 1 ottobre

SWAT 5 – Rai 2

Domenica 2 ottobre

Che Tempo Che Fa – Rai 3

Only Fun, Comico Show – Nove

Quattro Matrimoni – Sky Uno

Lunedì 3 ottobre

Sopravvissuti – Rai 1

Martedì 4 ottobre

Morgane, Detective Geniale 2 – Rai 1

Le Iene – Italia 1

Giovedì 6 ottobre

Che C’è di Nuovo – Rai 2

Sabato 8 ottobre

Ballando con le Stelle – Rai 1

Sapiens, Un solo Pianeta – Rai 3

Giovedì 20 ottobre

Vincenzo Malinconico, Avvocato d’Insuccesso – Rai 1

Amore Criminale – Rai 3

Lunedì 24 ottobre

Report – Rai 3

Mercoledì 26 ottobre

Matrimonio a Prima Vista Italia – Real Time

Martedì 1 novembre

Sophie Cross – Rai 1

Mercoledì 2 novembre

Speciale L’Eredità, Una Sera Insieme – Rai 1 (serata unica)

Venerdì 4 novembre

People show con Geppi Cucciari (titolo da definire) – Rai 2

Lunedì 7 novembre

Non sono una Signora – Rai 2

Lunedì 14 novembre

Esterno Notte – Rai 1

Sabato 19 novembre

Cinque Pezzi Facili – Rai 3

Martedì 22 novembre

Boomerissima – Rai 2

Giovedì 1 dicembre

Mi Casa Es Tu Casa – Rai 3

Giovedì 8 dicembre

Il Giro del Mondo in 80 Giorni – Rai 1

Venerdì 9 dicembre

Bake Off Professional, Affari di Famiglia – Real Time

Lunedì 12 dicembre

Sanremo Giovani – Rai 1 (serata unica)

Lunedì 19 dicembre

Go Gianni Go – Rai 1 (serata unica)

Sabato 24 dicembre

Concerto di Natale – Canale 5 (serata unica)

Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo – Rai 3

Domenica 25 dicembre

Stanotte a Milano – Rai 1 (serata unica)

Mercoledì 28 dicembre

Meraviglie – Rai 1

Sabato 31 dicembre

L’Anno che Verrà – Rai 1 (serata unica)

Concerto di Capodanno – Canale 5 (serata unica)

Tra le altre trasmissioni in arrivo, citiamo anche:

Renato Zero in Concerto – Canale 5

Sissi 2 – Canale 5

Tutti Mentono – Rai 2

L’Isola delle 30 Bare – Rai 2

Italia 1 On Stage – Italia 1

4 Ristoranti – Sky Uno

Masterchef Italia – Sky Uno

Il Grande Gioco – Sky Atlantic

Romulus 2, La Guerra per Roma – Sky Atlantic

Harry Palmer, Il Caso Ipcress – Sky Atlantic

Gangs of London 2, Il Volo Oscuro di Londra – Sky Atlantic

Yellowstone 5 – Sky Atlantic

This England – Sky Atlantic

His Dark Materials 3, Queste Oscure Materie – Sky Atlantic

I Delitti del BarLume, Le Nuove Storie – Sky Cinema

Transplant 2 – Sky Serie

One Chicago (Med, P.D. e Fire) – Sky Serie

Coroner 4 – Sky Investigation

Babylon Berlin 4 – Sky Investigation

Law & Order, Special Victims Unit – Sky Investigation

Programmi: le ripartenze in daytime e seconda serata

Bisogna però anche ricordare tutti i programmi tv che ripartiranno in daytime e seconda serata. Ancora una volta il portale televisivo ci ricorda il calendario completo a partire dalla fine del mese:

Lunedì 29 agosto

Caduta Libera – Canale 5

Il Cavallo e la Torre – Rai 3

Cortesie per gli Ospiti – Real Time

Martedì 30 agosto

Porta a Porta – Rai 1

Venerdì 2 settembre

Il Castello delle Cerimonie – Real Time

Lunedì 5 settembre

Oggi è un altro Giorno – Rai 1

La Vita in Diretta – Rai 1

Cose Nostre – Rai 1

Mattino Cinque – Canale 5

Pomeriggio Cinque – Canale 5

Via dei Matti n. 0 – Rai 3

L’Aria che Tira – La7

Tagadà – La7

Otto e Mezzo – La7

Don’t Forget the Lyrics – Nove

Sabato 10 settembre

Il Provinciale – Rai 1

Ribelli – Rai 3

Domenica 11 settembre

Domenica In – Rai 1

Vorrei dirti Che… – Rai 2

Lunedì 12 settembre

Storie Italiane – Rai 1

E’ Sempre Mezzogiorno – Rai 1

Il Paradiso delle Signore – Rai 1

Forum – Canale 5

Caterpillar A.M. – Rai 2

Radio2 Social Club – Rai 2

I Fatti Vostri – Rai 2

Ore 14 – Rai 2

BellaMa’ – Rai 2

Agorà – Rai 3

Elisir – Rai 3

Quante Storie – Rai 3

Passato e Presente – Rai 3

Geo – Rai 3

Lo Sportello di Forum – Rete 4

Stasera Italia – Rete 4

100% Italia – Tv8

Martedì 13 settembre

EPCC su Rai 2 – Rai 2

Generazione Z – Rai 2

Sabato 17 settembre

Il Caffè di Raiuno – Rai 1

Unomattina in Famiglia – Rai 1

Buongiorno Benessere – Rai 1

Linea Verde Start e Linea Verde Explora – Rai 1

Linea Verde Life – Rai 1

Passaggio a Nord Ovest – Rai 1

Italia Sì – Rai 1

Verissimo – Canale 5

Italiani Fantastici e dove Trovarli – Rai 2

Ti sembra Normale – Rai 2

Top – Rai 2

Agorà Weekend – Rai 3

Mi Manda Raitre – Rai 3

Domenica 18 settembre

Linea Verde – Rai 1

Da Noi… A Ruota Libera – Rai 1

Amici – Canale 5

Citofonare Rai 2 – Rai 2

Timeline – Rai 3

O anche No – Rai 3

Lunedì 19 settembre

Uomini e Donne – Canale 5

Sabato 24 settembre

Un Giorno in Pretura – Rai 3

Lunedì 26 settembre

TGR Buongiorno Italia – Rai 3

TGR Buongiorno Regione – Rai 3

Martedì 27 settembre

Striscia la Notizia – Canale 5

Venerdì 30 settembre

A tutto Gol – Rai 2

Superquark, Prepararsi al Futuro – Rai 3

Sabato 1 ottobre

Onorevoli Confessioni – Rai 2

Domenica 2 ottobre

Paesi che Vai – Rai 1

Check Up – Rai 2

Rebus – Rai 3

Kilimangiaro – Rai 3

Lunedì 3 ottobre

Tempo e Mistero – Rai 1

Restart – Rai 2

Conoscere – Rai 3

Sabato 8 ottobre

Tv Talk – Rai 3

Frontiere – Rai 3

Le Parole – Rai 3

Lunedì 10 ottobre

Una Scatola al Giorno – Rai 2

Sabato 15 ottobre

Linea Blu – Rai 1

Giovedì 20 ottobre

Sopravvissute – Rai 3

Lunedì 24 ottobre

Fame d’Amore – Rai 3

Martedì 25 ottobre

Belve – Rai 2

Lunedì 31 ottobre

L’Eredità – Rai 1

Lunedì 21 novembre

Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo – Rai 2

Martedì 22 novembre

Bar Stella – Rai 2

Lunedì 28 novembre

Nuovi Eroi – Rai 3

Sabato 24 dicembre

Linea Bianca – Rai 1

Mercoledì 28 dicembre

Il Mondo con gli Occhi di Overland – Rai 1

Sebbene non sia ancora completo (la lista è infatti in costante aggiornamento), ricordiamo anche l’arrivo dei seguenti programmi tv con date ancora da definire: