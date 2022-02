E’ tutto pronto per l’inizio del Serale di Amici 2022. Ormai, al debutto in prime time mancano veramente poche settimane e, tramite un focus di Davide Maggio, abbiamo la data e il recap verso le battute finali.

Serale Amici 2022, data di partenza e quando andrà in onda la finale

Il weekend di Canale 5 sta per essere rivoluzionato da Amici, che interrompe come da tradizione gli appuntamenti in daytime (quest’anno la domenica pomeriggio) per dare il via all’attesa fase serale del talent, ancora una volta al sabato sera. Possiamo confermarvi che il Serale di Amici 21 debutterà sabato 19 marzo 2022. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che, esattamente come un anno fa, sarà composto da nove puntate.

Il portale televisivo aggiunge:

Con l’inizio del Serale termineranno gli appuntamenti della domenica pomeriggio di Amici. L’ultima puntata è in programma domenica prossima (6 marzo), mentre il 13 sarà trasmesso uno speciale come marcia d’avvicinamento al Serale. Da calendario, dunque, la finale cadrebbe sabato 14 maggio 2022, la stessa sera in cui a Torino è previsto l’atteso epilogo dell’Eurovision Song Contest. A differenza degli altri anni, tuttavia, Amici non dovrebbe scontrarsi con l’evento musicale europeo per eccellenza.

Eccovi, a seguire, un recap della programmazione di Amici 21:

domenica 6 marzo: 22a puntata, ore 14.00

domenica 13 marzo: speciale, ore 14.00

sabato 19 marzo: inizio Serale, ore 21.20