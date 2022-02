Amici 21 spoiler, anticipazioni registrazione: 4 allievi al Serale, chi sono

Nella giornata di oggi, sabato 26 febbraio, si è svolta la registrazione della nuova puntata di Amici 21 che vedremo nel pomeriggio di domenica 27 febbraio. Nel corso dell’appuntamento con il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, stando a quanto reso noto dal portale Quellochetuttivoglionosapere.it, altri allievi della Scuola televisiva hanno guadagnato un posto per il Serale affiancando Carola, Sissi, Dario, Alex e Michele.

Amici 21, anticipazioni registrazione

Ospiti della nuova puntata di Amici 21 e che animeranno il primo pomeriggio di domenica 27 febbraio di Canale 5 sono stati i tre tenori de Il Volo, i quali hanno giudicato nella gara delle cover. Il maestro Pennino ed Enrico Brignano hanno giudicato il confronto tecnico del canto. I ballerini sono stati giudicati da Emanuel Lo, Gabriele Rossi, Massimiliano Sodini. In studio anche i rappresentanti delle radio.

Serena Carella, Aisha Maryam, Albe e John Erik hanno avuto accesso al Serale di Amici 21. Aisha ha anche vinto la prova TIM. Crytical era assente dal programma.

Dalle anticipazioni di Amici News, i cantanti che non hanno ancora ottenuto la maglia hanno partecipato a due gare. La prima, “cover”, in cui sono stati giudicati da Il Volo, e quella tecnica dal maestro Adriano Pennino. A ottenere l’accesso sono stati Albe per la squadra di Anna Pettinelli e Aisha per la squadra di Lorella Cuccarini.

Anche i ballerini sono stati chiamati ad affrontare una sfida davanti a tre giudici di tre stili diversi. Ad ottenere il “sì” sono stati John Erik, allievo di Veronica Peparini e Serena, alunna di Raimondo Todaro.