Jacopo Sol secondo eliminato nel settimo Serale di Amici 24: le sue prime parole a caldo

Jacopo Sol è stato il secondo eliminato del settimo Serale di Amici 24, dopo l’uscita di Chiara. Il cantante ha perso al ballottaggio contro Alessia Pecchia, ma solo una volta in Casetta ha scoperto il suo destino, svelato dalla conduttrice Maria De Filippi.

Jacopo Sol eliminato nel settimo Serale di Amici 24

Dopo la sua eliminazione, Jacopo Sol ha voluto ringraziare per la prima volta Maria De Filippi ed il programma, prima di riferire le sue prime parole a caldo ai microfoni di WittyTv:

Tirando le somme io non mi aspettavo neanche di entrare, se devo essere sincero. Ho già tanti ricordi felici, sono contento di essere arrivato qua, in qualsiasi modo sia finita. Riguardando il percorso dall’inizio direi che la cosa più grande che ho fatto è stata conoscermi. Mi sento una persona un po’ diversa rispetto a quando sono entrato. Ho sempre evitato di farmi vedere all’inizio. Però qui ho imparato a darmi, cioè a prestarmi alle persone, senza avere la paura di dare troppo anche o di mostrarsi. Anche dal lato artistico non avevo mai studiato canto, quindi è stata proprio una svolta per la mia vita. A livello umano, quello che mi mancherà di più è proprio la convivenza obbligata. Avere ogni giorno qualcuno che deve essere lì e quindi in un modo o nell’altro tendi a conoscerlo. Senza avere niente che possa interrompere la conversazione.

Il cantante ha svelato cosa si aspetta, adesso, dal suo futuro:

Nel futuro, quello che mi dà più carica è proprio mostrare, far vedere a tutti quello che ho vissuto, che vivrò. Ho messo un po’ da parte tutto quel mondo di andare in studio, di scrivere, di vivere, semplicemente alcune esperienze al di fuori, e quindi devo dire che sono molto gasato. Perché ci sono state tante cose belle qui, in questi sei mesi più o meno, però è anche vero che non vedo l’ora di andare in studio, di chiudermi là due mesi e di far musica, semplicemente.

Infine, anche lui, ha letto e commentato il biglietto scritto prima del suo ingresso nel Serale di Amici 24:

“Non ho aspettative particolari, ma l’unica pretesa che richiedo da me stesso è, qualunque sia la fine, di uscire sapendo di essermi goduto ogni singola esibizione al 100% e avendo dato tutto quello che potevo dare”. Dipende dalle esibizioni, non è stato sempre così, però in alcune, soprattutto nelle ultime puntate, sento di essermi proprio divertito, di aver dato quello che potevo dare, ed è proprio un bagaglio che so che porterò nella mia vita e che al di fuori da qua mi farà affrontare le cose in maniera diversa. Quindi dopo aver fatto questo punto a fare molto altro di più. Ho sognato molto di più, ho vissuto molto di più di quello che potevo sognare. Vivete il sogno.