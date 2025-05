Chiara Bacci eliminata nel settimo Serale di Amici 24: le sue prime parole dopo l’uscita

Chiara Bacci ha atteso una settimana, prima di conoscere il suo destino. Tra lei e TrigNO, a lasciare il Serale di Amici 24 nella settima puntata, Cristiano Malgioglio ha fatto proprio il nome della ballerina, dopo essersi astenuto nel precedente appuntamento del talent.

Chiara Bacci eliminata nel settimo Serale di Amici 24

Chiara ha voluto ringraziare pubblicamente la sua maestra ed ovviamente anche TrigNO e Maria De Filippi. La ballerina ha anche ricevuto alcune interessanti proposte lavorative. Subito dopo la sua uscita, come da tradizione, ha dedicato alcune parole ai microfoni di WittyTV:

In entrambi i casi sarei stata triste. Ho affrontato l’inizio della puntata in maniera – per quanto possibile – molto serena, perché essere contro Pietro non era una bella situazione, ma sono contenta e fiera che lui sia restato. È stato un percorso con molti alti e bassi, però riguardarlo da oggi che sono passati sette mesi dal primo giorno qua dentro, non immaginavo assolutamente questo posto essere così unico. Sia a livello formativo che umano, ci sono un sacco di persone che lavorano per noi tutti i giorni, e fanno sì che noi possiamo goderci tutto al massimo, e me le porterò nel cuore sempre.

Chiara ha spiegato come si sente all’idea di lasciare per sempre Amici 24:

Io sono una persona molto abitudinaria. Mi sono trasferita tante volte e ho cambiato vita tante volte, e mi abituo facilmente a un posto nuovo, però mi creo anche facilmente una routine, e quindi al momento in cui devo lasciarla sento molta malinconia e nostalgia, mi si crea una sorta di buco e per un po’ di giorni mi resta sempre. Mi mancherà tantissimo lavorare con i maestri.

Ha poi rammentato il suo passato e ringraziato la sua maestra per esserle stata vicina:

Sono stata tutta la vita in teatro, e quindi ballare con le luci accese davanti a un pubblico, su un palco rotondo in cui ci sono persone ovunque e le puoi vedere in faccia, per me è stato davvero traumatizzante all’inizio. Ci sta che all’inizio la maestra avesse dei dubbi su di me, che poi sono man mano svaniti e lei me lo ha confessato. È stata molto severa quando doveva esserlo, ma anche molto umana. È in realtà una persona molto dolce e mi è stata molto accanto nei momenti di difficoltà e la ringrazio tanto per questo.

La ballerina ha anche pensato al suo futuro dopo il Serale di Amici 24:

Non so cosa ci sarà nel domani futuro. Sono contenta perché mi hanno dato l’opportunità di poter scegliere tra varie cose e questa è la soddisfazione più grande perché era anche la mia paura più grande, quella di rimanere un po’ a mani vuote. Però sono contenta perché ho la certezza che ci sarà qualcosa, ho la certezza che ballerò e questa è la cosa più importante.

Infine ha letto e commentato il biglietto scritto prima del suo ingresso al Serale:

“Sono convinta che hai dato il tuo meglio. Hai brillato e hai creduto in te stessa come non mai. Spero tu ti sia divertita e che comunque sia andata, il tuo serale è stato pieno di passione e felicità. Ti voglio bene, sono fiera di te”. È stato un serale pieno di passione sicuramente, forse non ho creduto in me stessa come non mai, però ho dato il mio meglio e sono contenta di questo.