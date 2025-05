Helena e Javier in crisi? L’ex gieffina rompe il silenzio: come stanno le cose

Helena Prestes e Javier Martinez sono in crisi? La coppia più chiacchierata del Grande Fratello continua a far parlare: ecco il motivo.

Helena Prestes e Javier Martinez, tra i volti più amati (e seguiti) dell’ultima edizione del Grande Fratello, stanno vivendo la loro favola d’amore lontano dalle telecamere. Ma si sa: più si tace, più si sospetta. E infatti, la loro discrezione sta diventando il nuovo tormento social per i fan, che iniziano a chiedersi: tutto ok tra loro o c’è aria di crisi?

Helena Prestes e Javier Martinez: amore riservato o distanza emotiva?

Il bel Javier, pallavolista argentino dal cuore tenero e dalle parole da romanzo rosa, ha rotto il silenzio un mese fa, rilasciando un’intervista al settimanale Chi. In quell’occasione, ha mostrato il lato più tenero e vulnerabile del suo amore per Helena.

Parole che hanno fatto sciogliere il web:

Sogno una famiglia. Io sogno una casa tutta mia e una bambina. Una femmina, sì, una cavallina, come dico io, una bella cavallina. Dove mi vedo tra dieci anni? Con qualche piccola ruga in più perché abbiamo riso e continuiamo a ridere insieme. Io lo prendo in giro, lo chiamo il mio principe (sorride, ndr). Ma ha ragione: quando ami, tiri fuori la parte più bella di te. Non perché devi, ma perché vuoi regalarla all’altro.

La voglia di famiglia di Javier Martinez

Non è solo un sogno a occhi aperti: Javier Martinez ha le idee chiare. Non sta solo flirtando con l’idea dell’amore, ci sta costruendo sopra una vera visione di vita.

E Helena Prestes ne è il cuore pulsante:

Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre voluto una famiglia vera, solida. E ora sento che potrei costruirla con Helena. Il mio futuro è con lei e mi vedo già in una casa incasinata, piena di vita, con amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme.

Le segnalazioni di Deianira Marzano: “Helena è distante”

A lanciare il sassolino di una possibile “crisi” è stata Deianira Marzano. Secondo alcune segnalazioni raccolte da lei, tra Helena e Javier ci sarebbe della distanza, o almeno così sembrerebbe osservando i movimenti social della modella:

Helena con Dayane Mello al circo e Javier nelle Marche, su X i fan di coppia notano freddezza in lei… Non parla mai della coppia a differenza di lui e non pubblica nulla di loro, neanche nelle igs e se lo fa… Le cancella subito dopo.

Helena e Javier, fan divisi: è crisi o amore silenzioso?

Altri utenti, sempre tramite Deianira, hanno raccontato una storia completamente diversa. Secondo molti, i due sarebbero addirittura più uniti di prima. A confermarlo un dettaglio non da poco: un anello condiviso. E ovviamente, lo stesso dito.

Su X gira la foto in cui sembrerebbe che Javier ed Helena abbiano lo stesso anello allo stesso dito. Tornati dall’Egitto sono più innamorati che mai.

La risposta (pungente) di Helena su X: “Mi manca mio orso”

A mettere fine ai pettegolezzi ci ha pensato la stessa Helena Prestes. E lo ha fatto nel suo stile: senza troppi giri di parole e con una citazione che ha mandato in tilt i fan. Sulle sue stories su X, ha scritto:

Ho pensato, fammi postare una storia, perché mi manca mio Javi, poi ho pensato perché devo postare se l’ho scritto su WhatsApp e posso parlare direttamente… Justin Bieber una volta ha detto ‘you don’t need no mention’ because he IS the mention… mi manca mio orso.

Helena Prestes e Javier Martinez potrebbero essere solo allergici alla spettacolarizzazione dei sentimenti. E forse, in un mondo dove tutto è Instagrammato, c’è ancora chi sceglie di vivere l’amore con autenticità, anche a costo di sembrare distaccato.